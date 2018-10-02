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Кернес ответил на петицию о выделении земли участникам АТО

Кернес ответил на петицию о выделении земли участникам АТОПетиция с просьбой активнее выделять участникам Антитеррористической операции земельные участки под застройку в черте города набрала 5024 голоса (минимально требовалось 5000). На сайте Харьковского горсовета опубликовали ответ на неё, подписанный городским головой Геннадием Кернесом.  

В ответе говорится, что земельное законодательство Украины «не предусматривает отдельного порядка предоставления земельных участков таким категориям, как участники боевых действий — участники АТО, семьи погибших, раненые бойцы, добровольцы, и другим льготным категориям граждан».

Наряду с участниками АТО, право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют и другие категории, отмечают в горсовете. Среди них — участники боевых действий в Великой Отечественной войне, в Афганистане и других военных конфликтах, дети войны, семьи погибших и ветераны военной службы, а также люди, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

В мэрии также напомнили, что очередь формируют, опираясь на Порядок учёта граждан, которые желают получить в собственность земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, принятый в 2009 году. Общий порядок выделения земли и список документов описаны в ст. 118 Земельного кодекса Украины.

По данным горсовета, с сентября 2015 года 75 участникам боевых действий дали разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу участков для строительства. Ещё одно обращение в работе, его планируют рассмотреть на сессии в октябре. В частную собственность землю получили 44 участника боевых действий, ещё два обращения рассмотрят на ближайшей сессии.

Харьковский горсовет также принял два решения, позволяющих разработать проекты землеустройства по отводу участков для жилищно-строительным кооперативов (под многоквартирные дома) и одно — для гаражно-строительного кооператива (под многоэтажные гаражи), созданного участниками АТО.

Автор петиции — адвокат областного Союза участников АТО Виктор Волчелюк — утверждал, что земельные участки для ведения фермерского хозяйства и садоводства активно выделяются на территории в Харьковской области, в Харькове же этот процесс идёт медленно. В этом вопросе он предлагал следовать примеру Киева, Днепра, Одессы и Львова, где, по его словам, процесс идёт активнее.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: кернес

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