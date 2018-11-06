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Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели

Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей неделиЗапуск системы отопления обсуждали сегодня на совещании городского головы Геннадия Кернеса с представителями КП «ХТС» и других коммунальных служб.

По информации «Теплосетей», тепло подаётся в 94% жилых домов Харькова. Также подключены почти все объекты социально-культурной сферы — кроме одного детсада и школы, где ремонтируют сети.

«Геннадий Кернес в категоричной форме поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а после этого в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города», — подвели итоги совещания в пресс-службе Харьковского горсовета.

В этом году в Харьковском горсовете распорядились начать отопительный сезон 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей без конкретных дат — как объяснили коммунальщики, подача тепла зависит от погоды.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ

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