Кернес возложил на Цибульник координацию Холодногорским районом

Видео, в котором глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цибульник зачитывает распоряжение Харьковского городского головы о временном возложении обязанностей, опубликовал пользователь Facebook Андрей Ильгов.

«С целью обеспечения выполнения основных заданий и реализации функций местного самоуправления на территории Холодногорского района города Харькова, учитывая территориальное расположение Холодногорского и Новобаварского районов, руководствуясь статьями 42, 159 Закона Украины «О местном самоуправлении», на время отсутствия на работе председателя администрации Холодногорского района Харьковского городского совета координацию работы администрации района временно возложить на председателя администрации Новобаварского района Харьковского городского совета. Это распоряжение Харьковского городского головы», — зачитала Цибульник.

По информации «МедиаПорта», Цибульник занимается координацией работы администрации Холодногорского района со среды, 24 октября.

Татьяна Цибульник занимает должность председателя администрации Новобаварского района (до переименования — Октябрьского) с 2011 года.

Сейчас она находится под следствием. Её подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, чиновница, вопреки закону «О предотвращении коррупции», не указала в декларации драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен. Украшения изъяли во время обыска в рамках другого уголовного производства — по факту хищения средств и присвоения имущества, предназначавшегося для нужд учреждений образования.

Вину в декларировании недостоверной информации Цибульник не признаёт.

В июле чиновнице избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре Червонозаводский райсуд Харькова изменил её на частичный домашний арест.

Главе администрации Холодногорского района Максиму Мусееву Служба безопасности Украины предъявила подозрение в государственной измене. По заявлению СБУ, в 2015 году в Крыму его завербовала Федеральная служба безопасности России. Сам Мусеев обвинения отрицает и называет сфабрикованными.

Городской голова Геннадий Кернес 12 октября отстранил Мусеева от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время расследования.

На сессии горсовета 17 октября Кернес заявил, что не считает Мусеева предателем.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины