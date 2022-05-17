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Керівництво рф почало відбирати у окупантів гроші, які раніше видали за поранення (АУДІО)

Керівництво рф почало відбирати у окупантів гроші, які раніше видали за поранення (АУДІО)

Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення.

Про це йдеться в новому перехопленні СБУ.

«25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое»,– розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому «еб*ану», який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

«Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум», - говорить окупант.

Виходить, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за смерть.

Та чи знадобляться вони їм «на тому світі»? Майже 28 тис. загиблих окупантів ніколи не зможуть відповісти на це запитання.

Источник: ssu.gov.ua

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