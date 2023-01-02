Керівник ООН з прав людини хоче, щоб у 2023 році в Інтернеті був захист від ненависті

Керівник відділу ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав у п’ятницю до захисту від ненависті в Інтернеті та припинення дегуманізуючої політики ідентичності в рамках більш уважного ставлення до соціальних мереж у 2023 році, пише ЕТ.

“Моя надія на наступний рік полягає в тому, що ми будемо жити, індивідуально і колективно, з добротою, співчуттям і єдністю в тому, як ми ставимося один до одного”, — сказав Тюрк, коли 2022 рік наближався до завершення.

Верховний комісар ООН з прав людини закликав людей з повагою ставитися до розбіжностей і зробити світ більш гідним місцем у наступному році.

“У міру того, як ми орієнтуємося в нашому житті в Інтернеті, я сподіваюся, що ми будемо мати свободу виражати себе, з гарантією захисту від ненависті і дезінформації”, — сказав він у своїй заяві.

“Ми будемо уважними, коли будемо ділитися своїми поглядами. Думати про людину по той бік екрана.”

“Не погоджуватися з повагою і приймати різноманітність. Немає місця для дегуманізації іншого шляхом використання редукціоністських ярликів або політики ідентичності”.

Тюрк вступив на посаду в жовтні і в одному зі своїх перших великих виступів закликав нового власника Twitter Ілона Маска зробити повагу до прав людини центральним елементом соціальної мережі.

Австрійський чиновник що працює довгий час в ООН застеріг від поширення мови ненависті і дезінформації та наголосив на необхідності захисту приватності користувачів.

У вівторок Тюрк заявив, що Талібан повинен негайно скасувати свою політику щодо жінок і дівчат в Афганістані, розкритикувавши “незбагненні” обмеження, які залишають половину населення соціально і економічно ізольованими.

У 2023 році “ми повинні забезпечити дотримання прав жінок, наприклад, вдома і в суспільстві, щоб жінки і дівчата мали повну рівність і свободу від дискримінації”, — наполягав він у п’ятницю.

Джерело: inshe.tv

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