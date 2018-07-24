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КИБЕРВОЙНА. Американская спецслужба АНБ создала подразделение для сдерживания агрессии России

КИБЕРВОЙНА. Американская спецслужба АНБ создала подразделение для сдерживания агрессии России

Агентство национальной безопасности США (АНБ) сформировало специальную группу по противодействию российской агрессии в киберпространстве. Об этом на ежегодном форуме по безопасности в Аспене заявил Пол Накасоне, возглавляющий АНБ и по совместительству занимающий пост главы кибер-командования, Bloomberg.

Его команда готова «принять вызов» со стороны Москвы, которая, по словам Накасоне, обладает «огромными возможностями» в киберсреде. «Я сформировал группу по России», — объявил он, добавив, что это соответствует тому, чем занимается разведсообщество с 2016 года.

Накасоне описал долгосрочное противодействие России и Китаю — «противниками, на которых США должны сосредоточиться на этом и последующих этапах» — с точки зрения более широкого вопроса о том, какие страны будут устанавливать правила игры в международной киберсреде.

Соединенные Штаты, отметил он, не могут оставаться в стороне от этого процесса и должны задействовать все свои ресурсы — «больше, чем просто кибер» — для достижения цели.

В настоящее время Америке приходится решать, как именно реагировать на враждебные действия в киберпространстве, которые не дотягивают до военного конфликта.

«Они крадут интеллектуальную собственность и персональные данные, сеют раздор в обществе, пытаются подорвать наши выборы — и все это ниже уровня войны. По этой причине вопрос об инструментах реагирования — это то, о чем нам постоянно следует размышлять», — цитирует его агентство.

В то же время он предупредил, что в случае, если враги попытаются атаковать критически значимую инфраструктуру США, власти расценят это как акт войны. Речь идет не только о таких важных системах, как, например, промышленность, здравоохранение, финансы, аварийные службы и энергетика.

В январе 2017 года разведслужбы добавили в эту критическую инфраструктуру еще и избирательную систему, в том числе машины голосования, базы данных регистрации избирателей и избирательные участки.

Ранее New York Times сообщала, что Пентагон расширил полномочия киберкомандования, предоставив ему право вторгаться в иностранные интернет-сети для отражения кибератак. Это расширяет возможности службы по борьбе с Россией, говорится в материале.

В США опасаются кибератак Москвы во время предстоящих выборов. На днях сообщалось о том, что русские спецслужбы попытались взломать электронную почту трех кандидатов на позиции в конгрессе.

Информация о создании «группы по России», как ее назвал Накасоне, появилась на фоне противоречий, которые посеял Дональд Трамп на пресс-конференции с Путиным. Тогда в Хельсинки глава Белого дома сказал, что не видит оснований считать Москву ответственной за кибератаки, и пояснил, что верит «обеим сторонам» — и Кремлю, и собственным разведслужбами в вопросе об интервенции в американскую электоральную систему.

Позже он опроверг собственные слова, заверив, что верит выводам американских спецслужб и готов возложить на Путина личную ответственность за хакерские атаки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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