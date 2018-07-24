КИБЕРВОЙНА. Американская спецслужба АНБ создала подразделение для сдерживания агрессии России

Агентство национальной безопасности США (АНБ) сформировало специальную группу по противодействию российской агрессии в киберпространстве. Об этом на ежегодном форуме по безопасности в Аспене заявил Пол Накасоне, возглавляющий АНБ и по совместительству занимающий пост главы кибер-командования, Bloomberg.

Его команда готова «принять вызов» со стороны Москвы, которая, по словам Накасоне, обладает «огромными возможностями» в киберсреде. «Я сформировал группу по России», — объявил он, добавив, что это соответствует тому, чем занимается разведсообщество с 2016 года.

Накасоне описал долгосрочное противодействие России и Китаю — «противниками, на которых США должны сосредоточиться на этом и последующих этапах» — с точки зрения более широкого вопроса о том, какие страны будут устанавливать правила игры в международной киберсреде.

Соединенные Штаты, отметил он, не могут оставаться в стороне от этого процесса и должны задействовать все свои ресурсы — «больше, чем просто кибер» — для достижения цели.

В настоящее время Америке приходится решать, как именно реагировать на враждебные действия в киберпространстве, которые не дотягивают до военного конфликта.

«Они крадут интеллектуальную собственность и персональные данные, сеют раздор в обществе, пытаются подорвать наши выборы — и все это ниже уровня войны. По этой причине вопрос об инструментах реагирования — это то, о чем нам постоянно следует размышлять», — цитирует его агентство.

В то же время он предупредил, что в случае, если враги попытаются атаковать критически значимую инфраструктуру США, власти расценят это как акт войны. Речь идет не только о таких важных системах, как, например, промышленность, здравоохранение, финансы, аварийные службы и энергетика.

В январе 2017 года разведслужбы добавили в эту критическую инфраструктуру еще и избирательную систему, в том числе машины голосования, базы данных регистрации избирателей и избирательные участки.

Ранее New York Times сообщала, что Пентагон расширил полномочия киберкомандования, предоставив ему право вторгаться в иностранные интернет-сети для отражения кибератак. Это расширяет возможности службы по борьбе с Россией, говорится в материале.

В США опасаются кибератак Москвы во время предстоящих выборов. На днях сообщалось о том, что русские спецслужбы попытались взломать электронную почту трех кандидатов на позиции в конгрессе.

Информация о создании «группы по России», как ее назвал Накасоне, появилась на фоне противоречий, которые посеял Дональд Трамп на пресс-конференции с Путиным. Тогда в Хельсинки глава Белого дома сказал, что не видит оснований считать Москву ответственной за кибератаки, и пояснил, что верит «обеим сторонам» — и Кремлю, и собственным разведслужбами в вопросе об интервенции в американскую электоральную систему.

Позже он опроверг собственные слова, заверив, что верит выводам американских спецслужб и готов возложить на Путина личную ответственность за хакерские атаки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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