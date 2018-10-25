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КИБЕРВОЙНА. США начали первую кибероперацию против России перед выборами в конгресс

КИБЕРВОЙНА. США начали первую кибероперацию против России перед выборами в конгресс

США начали киберкампанию против российских спецслужб с целью остановить поток дезинформации в преддверии выборов в конгресс, которые пройдут 6 ноября, сообщила New York Times, назвав эту операцию первой в своем роде.

Газета написала со ссылкой на неназванных военных чиновников, что киберкомандование вооруженных сил США направляет специальные сообщения лицам, которые причастны к распространению дезинформации.

Хотя США не угрожают никому напрямую, ранее наложенные санкции и обвинительные заключения могут остановить агентов российских спецслужб, если они поймут, что были обнаружены, сообщила газета.

Американские спецслужбы выявили, что поддерживаемые Кремлем структуры вмешались в предвыборную кампанию в США в 2016 году, чтобы повысить шансы на победу кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. Москва неоднократно отрицала эти обвинения. Американская разведка указывает, что действия Москвы остаются угрозой для американских выборов.

Власти США в пятницу обвинили 44-летнюю гражданку России Елену Хусяйнову в том, что она играет главную роль в финансировании поддерживаемой Кремлем информационной войны против США, включающей попытки повлиять на мнение американских избирателей, сообщает Рейтер.

По словам одного из американских чиновников, это первые обвинения, связанные с попыткой вмешательства в ноябрьские выборы в Конгресс, в отношении граждан Росси.

Киберкомандование США также направило сотрудников в Европу с целью помочь союзникам в борьбе со вмешательством России, сказали чиновники.

Представители Пентагона пока не ответили на запрос о комментарии.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон утверждал в понедельник, что вмешательство Москвы в американские выборы не оказало влияния на их итог, но «посеяло огромное недоверие к России в США».

Американские власти предъявили обвинения группе граждан России и трем российским компаниям в рамках расследования вмешательства в выборы 2016 года и возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой, в том числе 12 агентам российской разведки, а также расположенной в Петербурге организации, т.н. «фабрики троллей».

Трамп неоднократно отрицал обвинения в сговоре с Москвой. Отрицает обвинения и Путин.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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