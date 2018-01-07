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Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении призвал Северную и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения

Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы сделать прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать об отношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать отношения между Севером и Югом", - говорится в заявлении.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что в данный момент необходимо "создать атмосферу для национального примирения и объединения". Он призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

"Настало время объединить усилия корейского народа, чтобы прекратить наращивание напряженности на Корейском полуострове. Речь идет о примирении нации и ее добровольном объединении", - цитирует лидера КНДР агентство.

Ранее сообщалось, что власти КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений".

Источник: espreso.tv

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