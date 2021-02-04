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Кипр принял окончательное решение по «золотым» паспортам: что известно

Кипр принял окончательное решение по «золотым» паспортам: что известно

По программе «золотых» паспортов на Кипре официальный статус гражданина страны получали иностранцы с 2013 года, однако в ноябре республика решила отказаться от гражданства за инвестиции после сообщений о злоупотреблениях. По словам президента Кипра, власти применят другие варианты привлечения инвестиций, но к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, правительство не вернется, заявил президент республики Никос Анастасиадис, пишет «ZN» со ссылкой на газету «Kathimerini».

«Нами будут предложены и другие стимулы для инвестиций, но не предоставление гражданства», — заключил Анастасиадис.

По информации источника, Кипр заработал более €9 млрд ($10,8 млрд) на программе выдачи паспортов иностранным инвесторам в период с 2013 по 2019 год, но программа провалилась на фоне сообщений о злоупотреблениях и опасениях ЕС.

2 февраля Анастасиадис провел несколько часов в следственной комиссии по делу вокруг злоупотреблений инвестиционной программой. Власти Кипра неоднократно проводили проверку соблюдения условий программы выдачи «золотых паспортов». В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».

Всего паспорта по этой программе получили почти полторы тысячи человек. Некоторые из получивших паспорта Кипра виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях. В перечне покупателей «золотых паспортов» указаны, в частности, Олег Бахматюк, который является фигурантом дела по выведению денег из ВиЭйБи Банка. Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку он в розыске.

Правительство Кипра с 1 ноября 2020 года прекратило действие программы по предоставлению гражданства иностранцам в обмен на значительные инвестиции в страну.

Источник: sprotyv.info

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