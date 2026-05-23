Китай будує найжорсткішу систему контролю над штучним інтелектом у світі

Завідувач Наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України Олексій Костенко.

У статті "США і Китай ділять майбутнє ШІ: що стоїть за зустріччю Трампа та Сі" Костенко зауважує, що поки США досі не мають єдиного федерального закону про ШІ, а ЄС лише починає впроваджувати нові правила, Китай уже побудував одну з найжорсткіших у світі систем державного регулювання ШІ, цифрових платформ і ШI-аватарів тощо.

Ключову роль у китайській системі регулювання ШІ відіграє Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC), яка контролює алгоритми, цифровий контент, дані та сертифікацію моделей штучного інтелекту.

У КНР будь-яка платформа з ШІ чи рекомендаційними алгоритмами зобов’язана проходити державну реєстрацію й перевірку.

Станом на 2024 рік у китайському реєстрі вже було понад 1400 AI-моделей.

Китай також почав формувати окремі правила для цифрових аватарів і контенту, створеного штучним інтелектом.

У квітні 2024-го Пекінський інтернет-суд ухвалив перший у світі прецедент щодо порушення авторських прав через ШI-генерований голос: суд визнав, що синтезований голос зберігає юридичний зв’язок із особою-оригіналом.

А зображення, створені ШІ, можуть захищатися авторським правом.

«Логіка Китаю протилежна західній. На Заході технології розвиваються швидше, ніж закони: правове регулювання наздоганяє їх через роки.

У китайській моделі держава створює правила ще до масового запуску технологій», — зазначає Костенко.

Автор вважає, що Китай може стати першою державою, яка експортуватиме не лише технології штучного інтелекту, а й готову модель цифрового регулювання ШІ для інших країн.

Джерело: https://t.me/znua_live/250257

