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Китай хоче замінити США у ВООЗ

Китай хоче замінити США у ВООЗ

Китай пообіцяв надати Всесвітній організації охорони здоров’я 500 мільйонів доларів, оскільки Пекін готується замінити Сполучені Штати як головного державного донора організації на тлі відступу Вашингтона від міжнародної співпраці, — The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/21/china-who-donation-500-million/)

Віце-прем’єр Китаю Лю Гуочжун заявив на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я (WHA), що його країна робить цей внесок, щоб протистояти "односторонності", яку Пекін часто приписує Вашингтону.

Трамп у січні розпорядився про вихід США з ВООЗ, що зробить Пекін найбільшим донором і найвпливовішим членом організації.

- Світ зараз стикається з наслідками односторонності та політики сили, що створює серйозні виклики для глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я, — сказав Лю у вівторок у Женеві.

Обіцянка Китаю надати 500 мільйонів доларів, які, за словами Лю, будуть виділені впродовж наступних п’яти років, є одним із найяскравіших прикладів зусиль Пекіна заповнити вакуум глобального лідерства, залишений Трампом.

Пекін прагне позиціонувати себе як кращу альтернативу американській потузі — зокрема, як відповідального глобального лідера та захисника міжнародного порядку. За лідерства Сі Китай проводить агресивнішу зовнішню політику, намагаючись замінити США як провідну світову державу — стратегія, що вимагає більше союзників — і намагається переписати правила глобального порядку на свою користь.

Ще до ізоляціоністського повороту Вашингтона Китай розширював свій вплив у таких організаціях, як ООН. З п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН Китай є найбільшим контрибутором миротворчих сил ООН. Так само, коли Трамп розпорядився вивести США з Паризької кліматичної угоди, Пекін підтвердив свою відданість угоді та посилив інвестиції в інфраструктуру зеленої енергії в Південно-Східній Азії та інших регіонах.

Джерело: https://t.me/in_factum/34179

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай, США

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