Китай молчит

Кратко:

- Китай публично не любит неудачников: Си не будет ни публично встречаться, ни публично названивать Путину с длинными разговорами: вся публичная плоскость внешней политики Китая построена на попытке создания иллюзии доминирования, поэтому звонить "мелкому неудачнику" Китай не станет, чтобы не показывать Вашингтону свою слабость. В то же время Китай определенно будет стоять за Россией в войне, при этом не предоставляя ей ни оружие, ни деньги: но любой исход для Пекина удовлетворителен. В случае поражения России в войне Китай получает огромный ресурсный рынок за бесценок (Пекин не верит в возможность "переваривания России и установления западного контроля" над территорией РФ). В случае победы - Китай становится "отцом" нового миропорядка.

- Китай хочет "внятного" итога в войне. Встреча Медведева и Си была громадное количество раз выставлена как встреча партийных лидеров. При этом даже в китайской прессе встрече придали роль "бытовухи", а Медведева чуть ли не официально признали "гонцом с письмом от Путина". При этом ответа на "послание Путина" не последовало ни по дипломатическим, ни по медийным каналам. Это означает, что Пекин пока "закрывает глаза на Путина", заставляя того выйти хоть с чем-то определенным к "Его Величеству Кормчей Панде", а в данном подвешенном положении Путин Китаю не интересен. Также в официальных заявлениях Китая прослеживается тенденция "счётчика": Кремлю поставили "время": официальный Пекин готов разговаривать, если Путин до назначенного срока добьется "результатов" либо признает свое поражение. При этом в случае поражения Пекин будет говорить с Западом, чтобы "делить российский пирог". Для этого Си сохраняет базовую ось коммуникации с Западной Европой (которая готовится к "разделу" по трибунальному кейсу), пренебрегая Штатами...

- Китай скатывается в инфекционную пропасть. Принятые меры не работают: старые оказались неэффективными, новые - убивают экономику. Так, Китай, базирующий свое "величие" на экономическом превосходстве, лишается экономических инструментов влияния, при этом военная плоскость по-прежнему остаётся скорее "пугалкой", чем реальной возможностью. Собственно поэтому Пекин вскоре может превратиться в "старшего неудачника", который последует вслед за младшим, но Коммунистическая Партия об этом не говорит, поскольку виновником нынешнего положения является "кормчий" Си, а для решения проблемы необходимо полностью отменить всю "ковидную" программу Си.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7696

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