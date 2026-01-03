Держава
Китай начал переоборудовать сухогрузы в «авианосцы» для БПЛА

Китай переоборудовал среднее грузовое судно в импровизированный боевой корабль — носитель современных ударных беспилотников. На палубе судна установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска дронов самолетного типа. Об этом сообщило издание The War Zone после появления новых снимков с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае.

Ранее это же судно было замечено в конфигурации так называемого корабля-арсенала: на нем размещались около 60 контейнерных пусковых установок ракет, радиолокационные станции и средства ближней обороны. За несколько дней судно было переконфигурировано — часть контейнеров демонтировали, освободив место для катапультной системы и беспилотников.

По имеющимся данным, из первоначальных 60 вертикальных пусковых ячеек на борту осталось 24. При этом корабль сохранил 30-мм зенитный артиллерийский комплекс ближнего боя Type 1130, РЛС и другие системы обнаружения и связи, размещенные в контейнерах. Это позволяет судну, по крайней мере формально, сохранять возможности самообороны.

Катапультная установка представляет собой модульную систему: четыре транспортных средства соединены в единую пусковую дорожку. На одном из модулей размещен дрон в положении готовности к старту, еще один беспилотник находится на палубе, позади. Длина катапульты может варьироваться в зависимости от типа запускаемого аппарата и доступного пространства, что делает систему мобильной и адаптивной.

Рядом с судном ранее также были замечены малозаметные боевые дроны с большим размахом крыла, внешне напоминающие «ведомые дроны». Не исключено, что часть из них — макеты, однако сама конфигурация корабля указывает на отработку концепции морского базирования беспилотной авиации.

Джерело: nigroll.com

