«Китай ніколи не нападатиме на Україну»: посол КНР на зустрічі у Львові

Китай ніколи не буде нападати на Україну, і допомагатиме, зокрема в економічному напрямі, запевнив посол КНР.

Про це повідомив і під час зустрічі з головою військової адміністрації Максимом Козицьким посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ЛОДА.

«Китай і Україна – це стратегічні партнери, цей рік – це 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай – дружня держава для українського народу. Я, як Посол, можу з відповідальністю сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди будемо поважати вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди. Ми поважатимемо той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу», – зазначив посол.

Також він повідомив, що китайське Посольство переїхало з Києва до Львова і залишається тут працювати. «Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо поступати відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу», – додав Фань Сяньжун.

Агентство Телевидения Новости