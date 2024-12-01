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Китай обмежить продаж техніки та хімії до росії

Китай обмежить продаж техніки та хімії до росії

Китай ускладнить для російського бізнесу закупівлю техніки, обладнання та хімії. З 1 грудня Пекін реалізує розширений список товарів подвійного призначення, котрі підлягатимуть експортному контролю. Про це повідомили росЗМІ, пише Кореспондент.

Так, до оновленого переліку, зокрема, увійдуть IT-обладнання, сервери та комплектуючі, які вже зараз складно ввезти до росії.

Під обмеження також потрапить аргон для зварювання. Нині, за словами гравців ринку, постачають лише ті обсяги, які узгодили та оплатили раніше, тоді як нові контракти не укладаються.

Нові правила передбачають 25% податку для китайських компаній, котрі експортуватимуть продукцію подвійного призначення до росії. Водночас в офіційних заявах Китаю інформація відсутня.

Окрім того, навіть так постачати товар до росії через треті країни буде проблематично: експортний контроль Китаю поширюється на всі міжнародні відправлення. Відповідно до нових вимог, китайські експортери, окрім спеціальної ліцензії, повинні будуть надати інформацію про кінцевого отримувача товару. Це ускладнить проведення платежів.

Ці зміни можуть свідчити про те, що США змогли вплинути на Китай, і тепер експорт важливої продукції до росії стане значно складнішим або навіть припиниться.

Раніше китайські компанії почали відмовлятися від прямих постачань до росії, вимагаючи перенаправлення імпорту через треті країни. Це стосувалося, зокрема, товарів, що потрапили до санкційних списків, наприклад електроніки.

Джерело: inshe.tv

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