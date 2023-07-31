Китай планує розгорнути в Північному Льодовитому океані мережу пристроїв для стеження за підводними човнами США та інших країн — The Eurasian Times.

Наразі Пекін вже успішно випробував акустичні пристрої, китайські ЗМІ пишуть, що зібрану інформацію планують використовувати для наукових цілей, розуміння змін клімату і вивчення морської екосистеми.

"Ці пристрої хоч і призначені для наукових цілей, але подібні речі мають подвійне призначення", — наголошують у розмові із журналістами експерти.

Дані з пристроїв можна використовувати для стеження за підводними човнами та прокладання нових судноплавних маршрутів, протичовнової боротьби, доставки зброї тощо.

Вони передаватимуться безпосередньо до командного центру через супутники.

Джерело: https://t.me/znua_live/104942

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