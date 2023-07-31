Китай планує розгорнути в Північному Льодовитому океані мережу пристроїв для стеження за підводними човнами
Китай планує розгорнути в Північному Льодовитому океані мережу пристроїв для стеження за підводними човнами США та інших країн — The Eurasian Times.
Наразі Пекін вже успішно випробував акустичні пристрої, китайські ЗМІ пишуть, що зібрану інформацію планують використовувати для наукових цілей, розуміння змін клімату і вивчення морської екосистеми.
"Ці пристрої хоч і призначені для наукових цілей, але подібні речі мають подвійне призначення", — наголошують у розмові із журналістами експерти.
Дані з пристроїв можна використовувати для стеження за підводними човнами та прокладання нових судноплавних маршрутів, протичовнової боротьби, доставки зброї тощо.
Вони передаватимуться безпосередньо до командного центру через супутники.
Джерело: https://t.me/znua_live/104942