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Китай предлагает создать аналог НАТО в Азии

Китай предлагает создать аналог НАТО в Азии

Азиатские страны должны искать способы построения в регионе новой системы всеобщей комплексной безопасности.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает “Фокус”.

«Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью», – сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а не конфронтации или формирование блоков.

По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить «особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей».

Источник: sprotyv.info

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Темы: Китай

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