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Китай провів нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США - FT

Китай провів нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США - FT

Китайські посадовці провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками щодо захисту закордонних активів країни від західних санкцій – аналогічних тим, що запроваджено проти росії за її вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це в суботній публікації повідомляє Financial Times.

Офіційні особи занепокоєні, що такі заходи можуть бути спрямовані проти Пекіна в разі спричиненого ним воєнного конфлікту або іншої кризи.

У нараді, що відбулася 22 квітня, взяли участь офіційні особи центрального банку та Міністерства фінансів Китаю, а також керівники десятків місцевих і міжнародних кредиторів, зокрема британського банку HSBC.

Учасники зустрічі не уточняли, про які сценарії ідеться, але вважається, що одним з можливих приводів для таких санкцій може бути китайське вторгнення на Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Посадовці поцікавилися в присутніх банкірів, що можна зробити для захисту закордонних активів країни, особливо її валютних резервів у розмірі 3,2 трлн доларів.

Активи Китаю, деноміновані в доларах, варіюються від казначейських облігацій США на суму понад 1 трлн доларів до офісних будівель в Нью-Йорку. Державна страхова група Dajia, наприклад, володіє готелем Waldorf Astoria у Нью-Йорку.

«Ніхто на місці не зміг придумати доброго рішення», - зазначила особа, поінформована про зустріч.

Деякі банкіри припустили, що центральний банк може вимагати від експортерів обміняти всі свої валютні доходи на юані. Експортерам зараз дозволено зберігати частину валютної виручки для використання в майбутньому.

Інші запропонували «значне» скорочення квоти для китайських громадян (у розмірі 50 тисяч доларів) на щорічну купівлю валюти для закордонних поїздок, навчання та інших покупок.

Водночас деякі банкіри сумніваються, що Вашингтон дозволить собі розірвати економічні зв'язки з Китаєм, враховуючи його статус другої за обсягами економіки у світі, величезні запаси доларових активів і тісні торговельні відносини зі США.

Источник: ukrinform.ua

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