Китай прозрел после мятежа

Мятеж Пригожина привел к 2 положительным внешним сдвигам:

1. Китай, который традиционно занимал "нейтралитет с российской ориентацией", после мятежа перешёл в очередную стадию выжидания. Китайцы достаточно прагматичны: они, как говорят источники, "были в абсолютном шоке от того, что вооруженная группа лиц под аплодисменты публики дошла до Подмосковья, не сделав практически ни единого выстрела".

Китайцы полагают, что нынешняя конфигурация власти в РФ не стоит инвестиций китайских денег и политической лояльности КПК, поскольку Кремль живёт, пока "ему позволяют жить", и пока Украина не имеет возможности и желания реализовать марш-бросок к сердцу фашистского государства.

Также китайцы (экспертная среда) задаются вопросом реального рейтинга Путина, поскольку кадры бунта Пригожина показали интересную картинку: у Путина нет электоральной базы, готовой защищать своего президента; а у Пригожина есть электоральная база, которая готова ликовать в случае его победы.

Так что Китай озвучил позицию о том, что будет поддерживать возвращение Украины на границы 1991 года, чем кольнул Кремль: "раз вы не умеете строить государственность, то мы не будем противиться, чтобы Запад её восстанавливал на ваших обломках".

2. Кадры бунта были хорошим шоу для внутреннего западного зрителя: после мятежа (вне зависимости от его реальной эффективности) социологи фиксируют повышение лояльности населения к новым крупным поставкам ВСУ.

Идея о том, что "победить Москву на поле боя слишком дорого", сдвигается на второй план, когда уязвимость противника становится видна абсолютно всем.

Коллеги из социологического и экспертного сообщества говорят, что западные столицы с любознательной аудиторией перешли от "тихой лояльности" в "активную лояльность", то есть произошла трансформация от "мы не против поставок оружия в Украину" к "мы настаиваем на том, чтобы поставки оружия в Украину были увеличены".

P. S. Суровикин пока не арестован. По линии Генпрокуратуры спущен приказ "проверить всех сочувствующих", а также "допросить всех, кто когда-либо высказывал поддержку Пригожину". Тем не менее, процесс только запускается, и система готовится к крови.

ГУР подтверждает информацию, которую мы публиковали, о том, что это силовое противостояние выльется в прямую мафиозную войну между ФСБ и "путинскими" ведомствами.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7952

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