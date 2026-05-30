Сегодня 11:20
Китай робить ставку на роботів через демографічну кризу

Роботи можуть компенсувати до 60% скорочення робочої сили в Китаї до 2035 року. Такий прогноз оприлюднили аналітики Barclays, на яких посилається Bloomberg.

За оцінками експертів, протягом наступного десятиліття чисельність працездатного населення КНР скоротиться приблизно на 37 млн осіб. Це створює серйозні ризики для промисловості, економіки та ринку праці країни.

Наразі частка громадян працездатного віку становить близько 61% населення Китаю, тоді як ще десять років тому цей показник перевищував 70%. Ситуацію додатково ускладнює демографічна криза. За підсумками 2025 року кількість новонароджених у Китаї впала до найнижчого рівня з 1949 року. На цьому тлі влада та бізнес дедалі активніше роблять ставку на робототехніку та штучний інтелект як ключовий інструмент підтримки економічного зростання.

У Barclays вважають, що масштабна автоматизація дозволить не лише частково перекрити кадровий дефіцит, а й суттєво підвищити продуктивність праці.

● Аналітики прогнозують, що до 2035 року кількість гуманоїдних роботів у Китаї може зрости до 24 млн одиниць. У такому разі роботи становитимуть близько 4% усієї робочої сили країни.

Китай уже зараз є одним із глобальних лідерів за темпами впровадження промислової автоматизації. Особливо активно роботи використовуються у виробництві електроніки, автомобілів, логістиці та складських комплексах.

Водночас експерти зазначають, що повноцінна інтеграція гуманоїдних роботів у повсякденну економіку вимагатиме значних інвестицій у програмне забезпечення, енергетику та інфраструктуру ШІ.

На тлі старіння населення Китай дедалі більше розглядає автоматизацію не просто як технологічний тренд, а як один із ключових механізмів збереження конкурентоспроможності економіки у найближчі десятиліття.

Джерело: borgexpert.com

