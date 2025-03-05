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Китай розглядає неофіційну участь своїх бійців для отримання бойового досвіду на ТОТ
КНР може вести переговори з рф щодо відправки своїх військових на тимчасово окуповані території України для набуття бойового досвіду.
● Китай наслідує приклад Північної Кореї, використовуючи війну як полігон для підготовки своїх військових.
● Китайські посланці неодноразово помічені на ТОТ, що свідчить про тісну взаємодію з рф.
● москва та Пекін продовжують посилювати військову та економічну співпрацю.
Китайський бізнес уже допомагав рф – сприяв створенню підприємств на окупованій Донеччині.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6375