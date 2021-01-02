Китай скорректировал темпы роста ВВП в 2019 году, понизив показатель с 6,1 до 6%

Китайские власти скорректировали темпы экономического роста страны за минувший год, понизив их с 6,1 до 6%. Об этом сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, объем ВВП Китая в 2019 году составил 98,65 трлн юаней (15,1 трлн долларов по текущему курсу). Это на 435 млрд юаней (66,59 млрд долларов) меньше, чем при первоначальной оценке.

«Корректировка внесена с учетом данных ГСУ, Министерства финансов КНР и прочих компетентных госучреждений», — говорится в нем.

Согласно официальной статистике, Китай демонстрирует неплохую динамику развития, даже несмотря на пандемию. За первые три квартала текущего года она оказалась положительной, составив 0,7%. На фоне восстановления китайской экономики от негативного воздействия эпидемии темпы роста ВВП только за III квартал оказались еще более обнадеживающими — на уровне 4,9%. В июле — сентябре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Как заявила ранее на пресс-конференции официальный представитель Госстата Лю Айхуа, по итогам этого года Китай продемонстрирует еще более высокие темпы роста, чем за первые три квартала. В соответствии с официальным графиком, динамика ВВП за 2020 год будет оглашена в Пекине 18 января в 10:00 по местному времени (05:00 мск).

Темпы роста экономики КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019-м, когда масштабы народного хозяйства страны были оценены в 99 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов по курсу того времени), — до 6,1% с последовавшей корректировкой.

Источник: nigroll.com

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