Китай строит сотни шахт для баллистических ядерных ракет

Китай создает крупную ракетную базу близ города Хами в северо-западной части оккупированного Восточного Туркестана, сообщили американские эксперты.

Информация получена благодаря фотографиям высокого разрешения, сделанным со спутников частного коммерческого оператора Planet, поделившегося ими с Федерацией американских ученых (FAS).

По оценкам экспертов, строительство находится в начальной стадии, а по его завершении база будет иметь порядка 110 пусковых шахт.

В начале июня газета Washington Post сообщила о строительстве еще одной базы на 120 шахт в пустынной местности в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу. Данные о ней также были получены со спутников.

«Во второй раз за два месяца публика получила подтверждение того, что мы давно говорили о растущей угрозе миру и окружающей ее завесе секретности», - сообщило Стратегическое командование США.

Китай отказывается участвовать в переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявляя, что его арсенал несопоставим с американским и российским.

По информации Пентагона, в 2020 году Пекин имел чуть более 200 ядерных боезарядов и собирается вскоре удвоить их количество.

Согласно последним данным, США располагают 3800 единицами ядерного оружия, из которых около двух тысяч находятся на консервации и 800 носителями. У России 1420 ядерных боеприпасов на 517 развернутых носителях.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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