Китай відмовляється спілкуватися зі США після зустрічі у Відні на початку травня

Про це заявив помічник держсекретаря у справах Індо-Тихоокеанського регіону Елі Ратнер.

"Офіційні представники Китаю відхиляють телефонні дзвінки, зустрічі та будь-які діалоги з американськими представниками", — сказав Ратнер.

Пекін не відповів на пропозицію Вашингтона провести зустріч міністрів оборони Ллойда Остіна та Лі Шанфу на полях сінгапурської конференції з безпеки "Шангрі-Ла діалог" у червні.

"США прагнуть підтримувати відкритими канали зв'язку з партнерами, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми вважаємо, що це по-справжньому важливо.

І ми вважаємо, що це важливо і щодо Китаю. І ми сподіваємося, що там тієї ж думки", — підсумував він.

Джерело: https://t.me/znua_live/94951

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