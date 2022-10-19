Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 136

Китай вербує пілотів британських ВПС, - The Guardian

Китай вербує пілотів британських ВПС, - The Guardian

Китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Офіційні особи висловили несхвалення стосовно цих схем, оскільки вони становлять загрозу інтересам Великобританії. Хоча британським пілотам не заборонено проводити навчання, Лондон прагне вжити заходів для мінімізації ризиків.

Близько 30 колишніх британських пілотів вже скористалися дуже щедрими умовами найму, пропонованими Китаєм через третіх осіб, зокрема літну академію, що базується в Південній Африці.

Британська влада має намір нагадати своїм пілотам про необхідність не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію китайським військовим та попросити тих, до кого вже звернувся Пекін, повідомити Міністерство оборони про те, що відбувається, щоб за цим можна було стежити.

Поки що немає жодних доказів того, що будь-який колишній британський пілот реактивних літаків порушив закон про державну таємницю, проводячи навчання в Китаї, проте офіційні особи повідомили, що роблять кроки для зниження цього ризику.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Основные итоги Рамштайна-6
Сегодня 06:18    226
Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных (ВИДЕО)
18.10.2022 09:11    214
#Этонемы и это точно!
18.10.2022 06:25    303
«Бабайка» - это самодельная установка залпового огня
18.10.2022 06:16    371
Чмобикам на заметку. Делает ли российская армия из них за неделю пехотных командиров
18.10.2022 06:08    212
Аналитика ISW, 16 октября
17.10.2022 09:36    211
Росія знімає з баз зберігання старі МіГ-29
17.10.2022 08:07    210
В самолетах, которые используют для обучения курсантов в россии, не работают катапульты
16.10.2022 08:56    216
Байден подписал указ, который запрещает использовать чипы, произведённые вне страны
16.10.2022 07:31    564
ХХ-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая
16.10.2022 06:20    327
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 