Китай, воспользовавшись тем, что Россия слабеет из-за войны с Украиной, может попытаться взять под контроль восточные территории РФ

Об этом предупреждает журнал Forbes, анализируя ситуацию в КНР после съезда КПК: «презрение Китая к слабеющей РФ едва скрывается и всё нарастает; азиатская РФ открыта для захвата, и никто не поднимет большого шума».

(https://www.forbes.com/sites/craighooper/2022/10/24/as-russia-gets-weaker-xi-jinping-may-forgo-taiwan-to-grab-eastern-russia/?sh=cfe10fe6ce4f%D0%BE)

Forbes считает такое развитие событий более вероятным, чем военную операцию против Тайваня.

"Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости РФ способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая.

Основания для конфликта глубоки. Китай и РФ ссорились и боролись из-за своей общей границы на протяжении столетий", - говорится в статье.

"Поскольку военная репутация России подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать припасы у Ирана и разношерстной группы бывших советских республик, в обычном российском арсенале мало что осталось для сдерживания китайской военной агрессии", - отмечает Forbes.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/22582

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