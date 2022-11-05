Китай впервые обозначил «красные линии» для Кремля по применению ядерного оружия в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил против применения ядерного оружия в Европе и эскалации конфликта в Украине. Наблюдатели назвали это обращением Си к путину и первым настолько прямым заявлением Китая о несогласии с курсом Кремля.

Детали. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем лидер Китая Си Цзиньпинь заявил, что выступает против применения ядерного оружия в Европе и эскалации войны в Украине. На переговорах он подчеркнул, что международному сообществу важно выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить «кризис на евразийском континенте».

● На переговорах Си и Шольц также обсуждали энергетический и продовольственный кризис в мире. Си Цзиньпинь и здесь отметил, что нужно обеспечить стабильность в поставках продовольствия и энергоресурсов, которые были нарушены вторжением россии в Украину.

● Китай впервые настолько однозначно высказывается о войне в Украине, заявляя о своем несогласии с политикой Владимира путина, отмечает Bloomberg. Как отметил в разговоре с агентством профессор политологии Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае Джозеф Грегори Махони, эти слова должны быть истолкованы как «очень важное сообщение». По его словам, они должны «обрадовать» тех, кто надеялся, что Китай, будучи важным партнером для россии, воспользуется этим положением для сдерживания Кремля от ядерных угроз.

● В то же время управляющий редактор аналитического центра Rhodium Group Ной Баркин считает, что, хоть Берлин и будет рассматривать заявление китайского лидера как дипломатическую победу, Си все еще не отвернулся от путина и, вероятно, продолжит поддерживать российского президента.

Контекст. Китайский лидер и раньше высказывал свое недовольство войной в Украине. Так, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в сентябре, путин признал «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом». Тогда же премьер-министр Индии Нарендра Моди прямо заявил путину, что сейчас «не эпоха войн». Западные чиновники в этих заявлениях увидели изменение глобального восприятия войны и раздражение ей восточными партнерами Москвы.

● С начала войны путин несколько раз намекал на возможность применения ядерного оружия. В сентябре он уже утверждал, что «не блефует», когда говорит о возможности использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», а в октябре путин и руководство Минобороны, начали утверждать, что Украина якобы готовится взорвать «грязную» ядерную бомбу.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1764

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