Китай із 1 вересня впроваджує експортні обмеження на продаж цивільних БпЛА — Міністерство комерції КНР

"Останніми роками підвищився ризик переведення деяких цивільних БпЛА із високими технічними характеристиками на військове застосування.

Як великий виробник та експортер БпЛА Китай ухвалив рішення про помірне розширення експортного контролю над ними, не орієнтуючись на якусь конкретну країну чи регіон", — ідеться в повідомленні.

Під експортний контроль, зокрема, потраплять:

● низка цивільних безпілотників дальнього радіусу дії;

● деякі спецдвигуни для БпЛА;

● обладнання радіозв'язку;

● цивільні системи захисту від безпілотників.

"Експортний контроль не є забороною на експорт. Якщо БпЛА використовують у законних цивільних цілях, то після виконання відповідних процедур їх можна експортувати у звичайному режимі", — наголосили в міністерстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/105098

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