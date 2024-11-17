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Китайські розробники представили аерокосмічну систему ППО Falcon 70

Китайські розробники представили аерокосмічну систему ППО Falcon 70

На авіасалоні в Чжухай 2024 Китай представив нову систему протиповітряної оборони (ППО) середньої та малої дальності Falcon 70. Система здатна ефективно перехоплювати повітряні загрози, зокрема крилаті ракети, безпілотники та літаки. Вона працює незалежно завдяки своїм багатофункціональним можливостям.

Розроблена Шанхайською академією космічних технологій Falcon 70 має покращену здатність боротися з атаками зграї, підтримуючи до 21 ракети на бойову машину.

Система може запускати понад 100 ракет, що дає їй перевагу над іншими аналогічними системами, такими як ізраїльський Spyder або російський Tor-M2.

Falcon 70 включає ракети середньої та малої дальності з різними методами наведення, що забезпечує високу ймовірність знищення цілей.

Система також оснащена технологією для боротьби з безпілотниками, включаючи електронні засоби протидії, що порушують зв’язок і GPS-сигнали, щоб знизити ефективність роїв БПЛА.

ППО може бути інтегрована на різних транспортних засобах, що робить її універсальною для різних підрозділів збройних сил.

Нова розробка стане важливим доповненням до обороноздатності Китаю, разом з іншими новими розробками, такими як SWS2 і HQ-19, що зміцнюють багаторівневу систему протиповітряної оборони країни.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Китай

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