Китайские хакеры давно шпионят против российских компаний и государственных структур

В то время как российская пропаганда выпрыгивает из трусов, чтобы рассказать о том, что россия и Китай это сакральные братья и тандем столетия, КНР реализовала масштабную хакерскую атаку и на протяжении длительного времени проводила шпионскую деятельность против российских компаний и государственных структур.

Причем это отнюдь не заявления неких русофобов, которые могли бы лить грязь на “кристально чистые” отношения рф и КНР, но нет. Ведь уличили Китай в масштабной кибератаке и шпионаже «Лаборатория Касперского».

Так, согласно данным «ЛК» китайская правительственная (и на этом важно сделать акцент) хакерская группа ТА428 осуществила масштабную атаку на военно-промышленный комплекс рф.

В качестве основного инструмента взлома использовалась программа PortDoor.

Китайская ТА428 с января 2022 шпионила за российскими министерствами и ведомствами, научно-исследовательские институты, правительственные структуры рф и предприятия ВПК.

Что примечательно, китайские хакеры осуществляли свою деятельность на протяжение нескольких месяцев, а потому, можно только себе представить к каким объёмам секретной информации они получили доступ.

Собственно, список, что было взломано и за кем шпионили месяцами подряд “братушки” китайцы, думаю, в скором времени появится в открытых источниках, но это уже не так важно. Важно то, что Китай, воспользовавшись уязвимостью россии, нанёс ей то, что в российской пропаганде любят называть “удар в спину”.

Хотя, разве это в первый раз?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16532

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