Китайский смотрящий над вооружениями вынес приговор путинской войне

С созвона Си-Зеленский постепенно спадает туман, китайская пресса уверенно рассказывает "о триумфе мудрого Си", который "придумал" мирное урегулирование. При этом в коммунистических статьях ни в рамках мирного плана, ни в рамках поствоенного устройства, ни в рамках глобального проекта партнёрства не упоминается Россия. Вот про неё вообще все забыли, будто Китай уже проглотил всю российскую территорию, а поэтому о ней можно рассуждать как о пекинской провинции.

И пока аналитики дискутируют о том, что сказал Си Зеленскому, нас больше интересует, почему он это сказал.

И - тут придется повториться, чтобы сделать акцент на причине более явным - корень неожиданного созвона кроется даже не в украинском контрнаступлении (хотя к нему созвон приурочен), а в достаточно тихом визите китайского смотрящего, прибывшего "проверить вооружение".

Китайский представитель очень тихо и без лишнего медийного шума что-то изучил, после чего вернулся в Пекин. Нам дали посмотреть только на сильно улыбающегося Путина, и на этом всё - никаких подробностей.

Практически без деталей поездку описывали и в китайской прессе. Немного упоминали про сотрудничество, старательно избегая слово "военное".

И, как говорят, "подготовка звонка представителями киевской и пекинской делегаций, а также подготовка отправки дипломатических работников" начала осуществляться ударными темпами как раз после того, как таинственный гонец "из Пекина - в Москву, а затем обратно" вернулся к Си с вестью.

Очень похоже на то, что Китай под видом "подписания документа о сотрудничестве" отправил в Москву военного разведчика, который сообщил Си, что у Путина шансов повернуть ситуацию в свою пользу 0.

После этого Пекин избавился от нелепой формулировки "неделимости безопасности ", перейдя в плоскость территориальной целостности, намекая на Крым и на Тайвань.

Похоже, что "Крым - украинский", а "Тайвань - китайский" фигурировали в разговоре в качестве намеков. Но важно в этом то, что "территориальная целостность" начала звучать однозначно из китайских уст ровно после "знакомства с российским оружием сблизи".

Российские пропагандисты не зря расстроились вестями от пекинских коллег. Если бы китаисты в российском руководстве умели писать адекватные записки, то главным предположением переговорной сессии должно было стать заявление о том, что Китай и Украина "сошлись как стратегические партнёры" на почве того, что китайский смотрящий приговорил путинскую войну и путинскую армию к разгромному поражению.

И именно поэтому "перед судьбоносным наступлением" Пекин кидает фишки за "украинскую партию", поскольку конъюнктура военного дела создала "необходимые условия" (об ожидании которых сам Си и говорил) для соглашения с Киевом.

Говоря проще, Си, получив информацию, что Россию ждёт разгром, вернулся к "украинскому торгу", понимая, что Россия из его рук уже не вывернется, а вероятную коалицию победителей нужно держать ближе к себе. Уверенность в такой направленности делает особая фиксация партийной прессы на американско-европейской благосклонной реакции.

И в этой реальности особо считывается "соперничество без вражды", из которого Россию вычеркнули в принципе. Похоже, что Пекин пытается конструировать реальность "сосуществования экономических держав".

Вне зависимости от того, насколько это ему удастся, стратегической точкой является та самая вариация разгрома РФ, которую пронюхали китайские смотрящие.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7806

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