Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних
Мешканців столиці наполегливо закликають обмежувати роботу енергомістких приладів у години пік.
Якщо споживати економно зараз, не доведеться вимикати електромережу примусово, наголосили у КМВА.
Зазначимо, що енергомісткі прилади – це, зокрема, електроплита, бойлер, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівач, кондиціонер та пральна машина.
Крім цього, бізнес просять вимикати вивіски й підсвітку та не залишати увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч.
Джерело: https://t.me/spravdi/19433
Доречі, нагадую: для приготування шашликів ні електроенергія, ні опалення, ні гаряча вода не потрібні!