Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

Мешканців столиці наполегливо закликають обмежувати роботу енергомістких приладів у години пік.

Якщо споживати економно зараз, не доведеться вимикати електромережу примусово, наголосили у КМВА.

Зазначимо, що енергомісткі прилади – це, зокрема, електроплита, бойлер, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівач, кондиціонер та пральна машина.

Крім цього, бізнес просять вимикати вивіски й підсвітку та не залишати увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч.

Джерело: https://t.me/spravdi/19433

Доречі, нагадую: для приготування шашликів ні електроенергія, ні опалення, ні гаряча вода не потрібні!

Новости портала «Весь Харьков»