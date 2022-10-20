Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:21
Просмотров: 85

Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

Мешканців столиці наполегливо закликають обмежувати роботу енергомістких приладів у години пік.

Якщо споживати економно зараз, не доведеться вимикати електромережу примусово, наголосили у КМВА.

Зазначимо, що енергомісткі прилади – це, зокрема, електроплита, бойлер, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівач, кондиціонер та пральна машина.

Крім цього, бізнес просять вимикати вивіски й підсвітку та не залишати увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч.

Джерело: https://t.me/spravdi/19433

Доречі, нагадую: для приготування шашликів ні електроенергія, ні опалення, ні гаряча вода не потрібні!

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Русский ленд-лиз
Сегодня 09:01    20
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно
Сегодня 08:53    34
Україна визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Що це означає?
Сегодня 08:49    47
Военное положение на временно оккупированных территориях
Сегодня 08:38    66
Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины
Сегодня 08:26    98
"Но сегодня как пошли они там — боже мой!" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:15    88
Росія пошкодила понад 2300 навчальних закладів, знищила понад 300
Сегодня 08:06    71
Росію захлеснуло цунамі дефолтів
Сегодня 07:57    99
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 07:55    74
Розтрата 426 млн грн АРМА: 8-й підозрюваний
Сегодня 07:48    90
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 