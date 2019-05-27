Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 19

Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу

Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу

Столиця України потрапила до рейтингу наймальовничіших міст світу згідно з рейтингом The Guardian. Київ потрапив у цей список завдяки контрастним краєвидам.

Церква Св. Андрія в пастельних тонах, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва з чудовою архітектурою періоду бароко. Але те, що дійсно виокремлює цю церкву серед інших – це те, що вона є оглядовою платформою, яка відкриває краєвиди міста на 360 градусів. Ви можете дивитися вниз на барвисті старі будинки, купольні церкви і бруковану вулицю, відому як Андріївський узвіз, а потім обернутися, щоб побачити річку та сучасне місто, – вказано в публікації.

Столиця України потрапила до цього рейтингу разом з Кейптауном (ПАР), Ньй-Йорком (США), Більбао (Іспанія), Бергеном (Норвегія), Вероною (Італії) та іншими.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Неудобные тайны Чернобыля: все, кого лечили в Москве — умерли. Все, попавшие в киевскую клинику- выжили. Благодаря одному упрямому человеку
Сегодня 07:39    160
Як провести мітинг в Україні: FAQ для «чайників»
Сегодня 07:11    67
Як унаслідувати спадщину, коли є розбіжність у прізвищах
Сегодня 07:02    84
МИД Франции: Людей на Майдане расстреливали российские спецслужбы
Сегодня 06:43    163
На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко
Сегодня 06:37    107
"Ні поліцейській державі!": люди зібралися біля будівлі МВС через затримання активістів у Рівному
Сегодня 06:23    98
Украина готова арестовать россиян, участвовавших в захвате кораблей ВМСУ в Керченском проливе
Сегодня 06:04    128
Сенат США планує збільшити військову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів
26.05.2019 10:32    111
Представители Конгресса США планируют посетить Украину в августе
26.05.2019 09:27    110
Архітектор здобув премію Artspace за проект енергоефективного дитсадка в Обухівці
26.05.2019 09:15    111
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 