Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу

Столиця України потрапила до рейтингу наймальовничіших міст світу згідно з рейтингом The Guardian. Київ потрапив у цей список завдяки контрастним краєвидам.

Церква Св. Андрія в пастельних тонах, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва з чудовою архітектурою періоду бароко. Але те, що дійсно виокремлює цю церкву серед інших – це те, що вона є оглядовою платформою, яка відкриває краєвиди міста на 360 градусів. Ви можете дивитися вниз на барвисті старі будинки, купольні церкви і бруковану вулицю, відому як Андріївський узвіз, а потім обернутися, щоб побачити річку та сучасне місто, – вказано в публікації.

Столиця України потрапила до цього рейтингу разом з Кейптауном (ПАР), Ньй-Йорком (США), Більбао (Іспанія), Бергеном (Норвегія), Вероною (Італії) та іншими.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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