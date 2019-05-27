Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу
Столиця України потрапила до рейтингу наймальовничіших міст світу згідно з рейтингом The Guardian. Київ потрапив у цей список завдяки контрастним краєвидам.
Церква Св. Андрія в пастельних тонах, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва з чудовою архітектурою періоду бароко. Але те, що дійсно виокремлює цю церкву серед інших – це те, що вона є оглядовою платформою, яка відкриває краєвиди міста на 360 градусів. Ви можете дивитися вниз на барвисті старі будинки, купольні церкви і бруковану вулицю, відому як Андріївський узвіз, а потім обернутися, щоб побачити річку та сучасне місто, – вказано в публікації.
Столиця України потрапила до цього рейтингу разом з Кейптауном (ПАР), Ньй-Йорком (США), Більбао (Іспанія), Бергеном (Норвегія), Вероною (Італії) та іншими.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу