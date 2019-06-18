Кивалов будет баллотироваться на выборах в Раду

Сергей Кивалов пойдет на выборы от 135-го мажоритарного округа Приморского района Одессы

Народный депутат, член "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов пойдет на внеочередные парламентские выборы. Одним из его "первых и главных шагов", по его же словам, станет принятие нового законопроекта "О русском языке и языке национальных меньшинств".

Кроме этого, Кивалов "с целью защиты УПЦ" вместе с Митрополитом Одесским и Измаильский Агафангелом подписали меморандум о создании первого в Украине Центра юридической защиты УПЦ.

Сергей Кивалов известен тем, что во время президентских выборов 2004 года, будучи председателем ЦИК, участвовал в фальсификациях. За это получил прозвище "пидрахуй".

Сергей Кивалов, вместе с Андреем Портновым, был идеологом судебной реформы 2010 года. Эксперты отмечали, что судебная реформа 2010 осуществлялась в условиях полного доминирования Януковича в политической системе Украины, в очень сжатые сроки и кулуарно.

18 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Источник: espreso.tv

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