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Климкин назвал важным консульское присутствие Украины в России

Климкин назвал важным консульское присутствие Украины в России«Если мы уберём здесь консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там. Можно, конечно, об этом говорить, но это будет означать, что фактически мы не будем иметь доступа к помощи нашим гражданам», — сказал Климкин в программе «Тема дня» на телеканале UA: Харків 5 октября. 

«Я считаю, что российские дипломаты, хотите, говорите прямо или в кавычках, они здесь занимаются в основном деятельностью, которая свойственная деятельности спецслужб. Именно поэтому мы недавно и выслали 13 якобы дипломатов. Слава Богу, что мы сейчас контролируем их деятельность», — отметил глава МИД. 

«Конечно, для МИД из утилитарной точки зрения было бы проще не иметь наших дипломатов, поскольку мы заботимся за них, кстати, также каждый день. Но я считаю, что на сегодня не иметь представительства и не иметь вообще никого, кто будет заботиться, скажем честно, даже во время войны…? У нас постоянно пребывает в России почти 3 миллиона украинцев. Есть политические заключённые, постоянные провокации против украинцев, поэтому консульское присутствие на сегодня важно», — добавил Климкин. 

Закрыть Генконсульство РФ в Харькове неоднократно требовали представители харьковского Евромайдана и националистических организаций города. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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