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09.01.2018 17:49
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Климкин прокомментировал назначение нового главы МИД Польши

Климкин прокомментировал назначение нового главы МИД Польши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал назначение нового главы МИД Польши  Яцека Чапутовича.

После назначения нового главы МИД Польши Климкин рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

"Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех", - написал Климкин в Twitter.

Агентство Телевидения Новости

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