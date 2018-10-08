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Климкин рассказал зачем в Харькове нужно консульство РФ

Климкин рассказал зачем в Харькове нужно консульство РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на требование харьковских евромайдановцев о прекращении работы Генерального консульства РФ в Харькове. Об этом сообщил "Медиапорт".

«Если мы уберём здесь консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там. Можно, конечно, об этом говорить, но это будет означать, что фактически мы не будем иметь доступа к помощи нашим гражданам», — сказал Климкин в программе «Тема дня» на телеканале UA: Харків 5 октября.

«Я считаю, что российские дипломаты, хотите, говорите прямо или в кавычках, они здесь занимаются в основном деятельностью, которая свойственная деятельности спецслужб. Именно поэтому мы недавно и выслали 13 якобы дипломатов. Слава Богу, что мы сейчас контролируем их деятельность», — отметил глава МИД.

«Конечно, для МИД из утилитарной точки зрения было бы проще не иметь наших дипломатов, поскольку мы заботимся за них, кстати, также каждый день. Но я считаю, что на сегодня не иметь представительства и не иметь вообще никого, кто будет заботиться, скажем честно, даже во время войны…? У нас постоянно пребывает в России почти 3 миллиона украинцев. Есть политические заключённые, постоянные провокации против украинцев, поэтому консульское присутствие на сегодня важно», — добавил Климкин.

Закрыть Генконсульство РФ в Харькове неоднократно требовали представители харьковского Евромайдана и националистических организаций города.

Источник: sq.com.ua

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