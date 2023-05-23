​Кілька днів тому ВАКС конфіскував квартири, будинку та інші активи зрадника з Криму Сергія Цекова

Це один з кількох депутатів Верховної Ради, які голосували проти Декларації про державний суверенітет України. А потім, не приховуючи свою антиукраїнську діяльність, очолював різні проросійські структури.

Це добре, але є значно більша риба, чиї статки досі не конфісковані.

Наприклад, власник Київського картонно-паперового комбінату Владімір Крупчак (на фото). І це не просто олігарх, а колишній депутат держдуми від путінської партії.

Крупчак може витрачати гроші на замовні сюжети, переписувати свої українські активи на підставних іноземців, але впевнені, що це йому не допоможе.

Саме тому ЦПК та Автомайдан звернулися до Міністерства юстиції щодо конфіскації українських активів Крупчака.

З жовтня минулого року він перебуває під санкціями, тому чекаємо на конфіскацію не тільки комбінату в Обухові, а й дев'яти інших пов'язаних з Крупчаком структур.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2304

Новости портала «Весь Харьков»