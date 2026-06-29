Кількість підтверджених влучань "Фламінго" зросла до шести – OSINT-аналітик

Протягом останніх двох місяців кількість підтверджених з відкритих джерел влучань ракет FP-5 "Фламінго" зросла до шести. Зокрема, три влучання зафіксували під час атаки на завод "Титан-Баррикады" у Волгограді. Нові дані опублікував аналітик Dnipro OSINT (Гарбуз).

У березні 2026 року "Гарбуз" в статті для "Оборонки" пояснював, що на той момент із відкритих джерел було відомо про 23 запущені крилаті ракети "Фламінго". Тоді OSINT-аналітики ідентифікували, що до цілі з них долетіло 6, але влучили у потрібний об'єкт лише 2. Ще одне ураження залишалося спірним.

За два останні місяці кількість уражень зросла. Зокрема, українські ракети FP-5 влучали в завод "Прогрес" в російських Чебоксарах, а також у підприємство "Титан-Баррикады" у Волгограді.

"За ці 2 місяця кількість використаних ракет зросло с 23 до 39 одиниць Кількість підтверджених влучань у ціль зросла з 2 до 6", – пояснив "Гарбуз".

Атака на завод у Волгограді, за даними OSINT-аналітика, стала найрезультативнішою за часткою ракет, які досягли цілі. Із пʼяти ракет, які ідентифікували із відкритих джерел, три влучили у ціль.

"Нагадую, що результати переважної більшості пусків залишаються невідомими широкому загалу. Перед вами – лише суха статистика на основі даних з відкритих джерел", – написав "Гарбуз".

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Так динамика понятнее. Хотя данных все еще маловато, будем наблюдать дальше.

Джерело: mezha.ua

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