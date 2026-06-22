Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 37

Ключові тези з інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського телемарафону «Єдині новини»

Ключові тези з інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського телемарафону «Єдині новини»

● росіяни повинні відчувати: війна має повернутися в росію, на територію країни, яка почала агресію.

● росіяни кожного дня по нас б’ють, і ми кожного дня будемо відповідати. З кожним днем буде нарощення відповідей.

● Уся Велика сімка під час саміту знала про операцію України по московському регіону, бачила результат і підтримала абсолютно справедливі, адекватні відповіді України.

● Велика сімка об’єднано сказала, що треба повертатися до сильнішої санкційної політики проти росії.

● Україна має сьогодні всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для Patriot. Для цього потрібні ліцензії від США.

● Україна визначатиме, хто буде переговорником від Європи з росією. Це справедливо.

● На рівні розвідок і військових білорусь отримувала непублічну інформацію: закінчуйте допомагати «рускім». Якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, Україна зніме все.

● Українці з поляками не можуть бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди.

● Україна захищає Польщу і Європу зараз. Наші воїни гинуть. Наші військові самі обирають для себе героїчне ім’я підрозділу.

● Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Якщо України немає, захищеної Польщі теж більше немає.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18363

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сили оборони України нарощують удари по кримських мостах: наскільки вони ефективні, до чого це призведе і чи зможе ворог цьому протистояти
Сегодня 09:04    25
В Україні завершили посівну: який прогнозують урожай
Сегодня 08:56    37
Збито/подавлено 79 ворожих БПЛА
Сегодня 08:43    40
Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT
Сегодня 08:41    53
Щонайменше двоє загиблих і понад 20 постраждалих: росія завдала нових ударів по мирних містах і селах України
Сегодня 08:36    53
Харківщина 22 червня
Сегодня 08:34    50
Золоте руно українського бюджету: як Рада сперечалася про гроші, яких немає
Сегодня 08:33    48
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:20    61
Мінус ворожа техніка та зв’язок: результати бойової роботи «Шквалу» (ВІДЕО)
Сегодня 08:19    68
КНДР вдалося істотно підвищити точність балістичних ракет, які вона передає росії для ведення війни проти України
Сегодня 08:15    81
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 