Ключові тези з інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського телемарафону «Єдині новини»

● росіяни повинні відчувати: війна має повернутися в росію, на територію країни, яка почала агресію.

● росіяни кожного дня по нас б’ють, і ми кожного дня будемо відповідати. З кожним днем буде нарощення відповідей.

● Уся Велика сімка під час саміту знала про операцію України по московському регіону, бачила результат і підтримала абсолютно справедливі, адекватні відповіді України.

● Велика сімка об’єднано сказала, що треба повертатися до сильнішої санкційної політики проти росії.

● Україна має сьогодні всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для Patriot. Для цього потрібні ліцензії від США.

● Україна визначатиме, хто буде переговорником від Європи з росією. Це справедливо.

● На рівні розвідок і військових білорусь отримувала непублічну інформацію: закінчуйте допомагати «рускім». Якщо Лукашенко не зніме ретранслятори, Україна зніме все.

● Українці з поляками не можуть бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди.

● Україна захищає Польщу і Європу зараз. Наші воїни гинуть. Наші військові самі обирають для себе героїчне ім’я підрозділу.

● Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Якщо України немає, захищеної Польщі теж більше немає.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18363

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