Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 35

Ключові заяви іноземних діячів. 27 квітня

Ключові заяви іноземних діячів. 27 квітня

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС».

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон: «Українці - як вже сказав наш міністр - мають право захищатися. І їх атакують з території Росії… Тож вони мають право захищати себе».

Президент Литви Гітанас Науседа: «Я не займаю посаду канцлера Олафа Шольца. Можу тільки сказати, що я зробив би на його місці: поставив би танки. Дуже важливо, щоб Україна зараз отримала необхідну їй військову техніку. Не завтра чи післязавтра - тоді може бути надто пізно».

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала: «російська федерація вирішила припинити поставки газу до Польщі. Таким чином росія загострює ситуацію і порушує діючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбутися залежності від російського викопного палива».

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан: «Ми докопаємося до істини, тому що в залі суду ніде сховатися. Ті тіла в мішках на екрані не фейкові. Я бачив їх. Я стоял поруч із ними».

Источник: https://t.me/vekha/37288

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США хотят изъять российские активы а россию и путина ждёт трибунал
Сегодня 09:19    1
На сегодня назначен дополнительный эвакуационный рейс из Харькова
Сегодня 09:02    52
Херсон, как отражение неспособности рф завоевать Украину
Сегодня 08:58    61
Оружие победы: коротко о горячих штучках, которые предоставили нам дружеские страны (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 08:49    64
Підозру в мародерстві вже оголосили понад 1300 особам
Сегодня 08:40    62
Мародерять офіційно: РФ буде красти зерно та іншу продукцію з окупованої України
Сегодня 08:23    98
Переселенцям в Україні потрібно майже 600 тисяч квартир - ОП
Сегодня 08:14    94
Харківська область: оперативна інформація ДСНС станом на 07:00 28 квітня 2022 року
Сегодня 08:11    111
Судна агресора вилучено
Сегодня 08:04    118
Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
Сегодня 07:56    123
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 