Ключові заяви іноземних діячів. 27 квітня

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність росії як постачальника газу. Ми готові до такого сценарію. Ми тісно контактуємо з усіма державами-членами. Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС».

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон: «Українці - як вже сказав наш міністр - мають право захищатися. І їх атакують з території Росії… Тож вони мають право захищати себе».

Президент Литви Гітанас Науседа: «Я не займаю посаду канцлера Олафа Шольца. Можу тільки сказати, що я зробив би на його місці: поставив би танки. Дуже важливо, щоб Україна зараз отримала необхідну їй військову техніку. Не завтра чи післязавтра - тоді може бути надто пізно».

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала: «російська федерація вирішила припинити поставки газу до Польщі. Таким чином росія загострює ситуацію і порушує діючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбутися залежності від російського викопного палива».

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан: «Ми докопаємося до істини, тому що в залі суду ніде сховатися. Ті тіла в мішках на екрані не фейкові. Я бачив їх. Я стоял поруч із ними».

Источник: https://t.me/vekha/37288

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