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КНДР та Південна Корея домовилися відновити діалог між військовими

КНДР та Південна Корея домовилися відновити діалог між військовими

У спільній заяві, підписаній 9 січня 2018 року у селищі в демілітаризованій зоні, сторони підтверджують намір вирішувати розбіжності «через діалог і переговори».

Північна та Південна Корея погодилися відновити діалог між військовими посадовцями двох країн задля зменшення напруженості у відносинах. Як передає Радіо Свобода, угода була досягнута під час переговорів щодо участі збірної Північної Кореї у Зимових Олімпійський іграх, які у лютому 2018 року прийматиме Південна Корея. Це перші прямі переговори між представниками держав за останні два роки.

У спільній заяві, підписаній у селищі в демілітаризованій зоні, сторони підтверджують намір вирішувати розбіжності «через діалог і переговори».

Раніше цього ж дня сторони домовилися, що КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри до Південної Кореї. Делегація КНДР включатиме, зокрема, посадовців, атлетів, вболівальників та журналістів. Міністр у справах національного об’єднання Південної Кореї Чо Мен Гюн заявив, що Сеул запропонував Північній Кореї, щоб делегації обох країн пройшли на Олімпіаді разом. Він додав, що Південна Корея наголосила на необхідності денуклеаризації Корейського півострова і запропонувала продовжити процес об’єднання сімей, яких розділила Корейська війна. За його словами, представники КНДР відповіли, що країни повинні намагатися сприяти миру та примиренню через діалог. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість діалогу з Південною Кореєю у своєму новорічному зверненні. Він закликав до зменшення напруженості на Корейському півострові і сказав, що КНДР має бажання взяти участь в Олімпійських іграх. Кім Чен Ин водночас заявив, що Пхеньян продовжить виробництво ядерних ракет і готовий завдати удару в разі загрози.

Источник: www.unian.ua

 

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