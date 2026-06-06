Книгу “2024 кілометри”, присвячену Героям України з ГУР, включили до навчального процесу у старшій школі

Книгу “2024 кілометри. З рідними зорями крізь ворожі ночі”, яка розповідає деталі глибинних рейдів спецпризначенців ГУР МО України на територію росії, зокрема для знищення стратегічної авіації агресора, включили до навчального процесу старшої школи.

Відповідні рекомендації ухвалила методична рада Українського інституту розвитку освіти (УІРО) на засіданні 1 червня 2026 року.

“Увіковічення подвигів Героїв — це не лише данина поваги, а й основа формування національної свідомості. А збереження та трансляція цієї пам’яті наступним поколінням — стратегічне завдання сучасної системи освіти”, — зазначив в. о. начальника відділу змісту освіти УІРО Всеволод Сергієнко.

Уже з наступного навчального року вчителі зможуть використовувати книгу “2024 кілометри” на уроках історії України, української літератури та предмету “Захист України” серед учнів 9-11 класів.

У затверджених методичних рекомендаціях йдеться, зокрема, про обговорення книги на заняттях, використання тексту для аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів.

“Наш спільний обов'язок — зробити так, щоб чин українських героїв на війні за свободу України ніколи не був забутий. Інтеграція книги “2024 кілометри” у шкільну програму допомагає нам виконати цю місію: передати правду про справжні подвиги воїнів ГУР, Героїв України, новим поколінням нашої нації. Дякуємо Інституту розвитку освіти та усім причетним до важливої справи”, — сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Довідково:

ДУ “Український інститут розвитку освіти” (УІРО) — державна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки України. Інститут забезпечує науково-методичний супровід та оновлення змісту шкільної освіти, координує впровадження реформ (зокрема “Нової української школи”) та допомагає реалізовувати державну освітню політику.

Книга “2024 кілометри. З рідними зорями крізь ворожі ночі” — художньо-документальне видання, написане співробітниками Департаменту активних дій ГУР МО України.

Книга частково розкриває деталі унікальної таємної операції ГУР зі знищення та виведення з ладу російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 у глибокому тилу ворога.

Видання покликане закарбувати пам’ять про учасників операції ― Героя України Олега Бабія (позивний “Макгрегор”, командир розвідувальної групи), Героя України Іллю Долматова (“Бетмен”) та Героя України Андрія Мачулянського (“Мак”).

Повертаючись із завдання, успішно виконаного на аеродромі “сольци”, група потрапила у ворожу засідку. “Макгрегор”, “Бетмен” та “Мак” вступили в останній бій, щоб прикрити відхід решти групи. За винятковий героїзм посмертно удостоєні звань Героїв України та орденів “Золота Зірка”.

Джерело: gur.gov.ua

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