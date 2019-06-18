Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:58
Просмотров: 99

Когда SMMщик не убрал фильтр: в Пакистане заседание правительства провели в кошачьих масках

Когда SMMщик не убрал фильтр: в Пакистане заседание правительства провели в кошачьих масках

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва состоялась довольно необычная трансляция заседания местного правительства в Facebook. SMM-менеджер, который вел онлайн, очевидно, на что-то отвлекся и забыл отключить один из фильтров. Поэтому чиновники предстали в образе котов при обсуждении проблем региона.

О курьезе сообщил журналист Мансур Али Кхан, написав: "По мнению команды, которая отвечает за ведение правительственных соцсетей, теперь у нас там есть кошка", — отметил он.

Интересно, что среди присутствующих на заседании был министр информационной политики провинции Шаукат Али Юсафзаи.

Запись видеотрансляции мгновенно удалили с правительственной страницы в Facebook. Но все же те, кто её смотрел, успели сделать скриншоты и поделиться радостью с миром. Так инцидент получил огласку в СМИ и стал объектом для шуток в соцсетях.

В местном правительстве отметили, что это была банальная человеческая ошибка, и пообещали, что примут меры, чтобы этого не случилось в будущем.


Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пассажирка случайно открыла аварийный выход в самолете: что произошло далее
11.06.2019 15:10    510
В Великобритании запустили в небо гигантский шар в виде Трампа в подгузнике
05.06.2019 07:25    183
По итогам разгромного боя с ВВС Пакистана Индия откажется от российских ракет
01.06.2019 08:30    291
Девушка сделала зарядку прямо в метро
30.05.2019 07:35    918
В поле нашли брошенную коллекцию Ferrari
17.05.2019 09:06    363
Осьминог в прямом эфире вцепился в лицо блогера при попытке его съесть
10.05.2019 09:27    362
В Париже прошел конкурс багетов: победитель получил годовой контракт с Елисейским дворцом
02.05.2019 10:30    181
У Пакистані заявили, що Індія збирається на них напасти
08.04.2019 09:58    147
В Пакистані спростовують заяву про збиття свого літака індійськими військовими
07.04.2019 11:00    174
Женщина одновременно родила от двух разных мужчин
27.03.2019 09:13    546
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 