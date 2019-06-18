Когда SMMщик не убрал фильтр: в Пакистане заседание правительства провели в кошачьих масках

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва состоялась довольно необычная трансляция заседания местного правительства в Facebook. SMM-менеджер, который вел онлайн, очевидно, на что-то отвлекся и забыл отключить один из фильтров. Поэтому чиновники предстали в образе котов при обсуждении проблем региона.

О курьезе сообщил журналист Мансур Али Кхан, написав: "По мнению команды, которая отвечает за ведение правительственных соцсетей, теперь у нас там есть кошка", — отметил он.

Интересно, что среди присутствующих на заседании был министр информационной политики провинции Шаукат Али Юсафзаи.

Запись видеотрансляции мгновенно удалили с правительственной страницы в Facebook. Но все же те, кто её смотрел, успели сделать скриншоты и поделиться радостью с миром. Так инцидент получил огласку в СМИ и стал объектом для шуток в соцсетях.

В местном правительстве отметили, что это была банальная человеческая ошибка, и пообещали, что примут меры, чтобы этого не случилось в будущем.



Источник: 24tv.ua

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