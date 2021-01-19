Когда состоятся выборы мэра Харькова: СМИ назвали вероятные даты

Выборы мэра Харькова могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. Однако парламент может не успеть назначить выборы на март.

Когда состоятся выборы

Чтобы провести выборы в марте, парламент должен на следующей неделе назначить дату. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК – Украина".

Если же дату назначить не успеют, выборы пройдут осенью, вероятно, 31 октября. Тогда все потенциальные кандидаты будут иметь больше времени на подготовку к выборам. В частности, секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра.

Кто будет претендовать на кресло мэра

Политолог Владимир Фесенко отметил, что главная борьба развернется между тремя кандидатами:

Игорем Тереховым,

экс-мэром Харькова и бывшим главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным,

нардепом Александром Фельдманом.

Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет принять участие в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить Кернеса было практически нереально,

– отметил политолог.

Кроме этого, Фесенко отметил, неизвестно, будет ли участвовать нардеп и экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. По словам политолога, чиновница имеет неплохой рейтинг в области.

Повторные выборы Харькова состоятся, потому что бывший глава города Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Политик лечился в Германии от осложнений коронавируса.



Источник: novyny.24tv.ua

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