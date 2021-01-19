Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:29
Просмотров: 206

Когда состоятся выборы мэра Харькова: СМИ назвали вероятные даты

Когда состоятся выборы мэра Харькова: СМИ назвали вероятные даты

Выборы мэра Харькова могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. Однако парламент может не успеть назначить выборы на март.

Когда состоятся выборы

Чтобы провести выборы в марте, парламент должен на следующей неделе назначить дату. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК – Украина".

Если же дату назначить не успеют, выборы пройдут осенью, вероятно, 31 октября. Тогда все потенциальные кандидаты будут иметь больше времени на подготовку к выборам. В частности, секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра.

Кто будет претендовать на кресло мэра

Политолог Владимир Фесенко отметил, что главная борьба развернется между тремя кандидатами:

  • Игорем Тереховым,
  • экс-мэром Харькова и бывшим главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным,
  • нардепом Александром Фельдманом.

Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет принять участие в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить Кернеса было практически нереально,
– отметил политолог.

Кроме этого, Фесенко отметил, неизвестно, будет ли участвовать нардеп и экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. По словам политолога, чиновница имеет неплохой рейтинг в области.

Повторные выборы Харькова состоятся, потому что бывший глава города Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Политик лечился в Германии от осложнений коронавируса. 


Источник: novyny.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

Протидія адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією: результати роботи прокуратури за 2020 рік
Сегодня 08:52    117
Газовики розповіли, чому треба вчасно сплачувати за доставку газу (ВІДЕО)
Сегодня 08:33    168
Суд в Харькове взыскал в бюджет миллионы гривен за незаконную вырубку леса
Сегодня 08:00    123
Змінився номер «гарячої лінії» Департаменту реєстрації
Сегодня 07:41    146
Для харьковчан резко подешевел газ
Сегодня 07:14    614
На Крещение в Харькове не будут выделять дополнительные бригады “скорой”, спасатели обустроят посты у полыней
Сегодня 06:46    152
На Харківщині за вихідні зафіксували 12 випадків обмороження
Сегодня 06:27    128
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    318
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
18.01.2021 14:10    183
Крупнейший рынок Харькова переходит на украинский язык
18.01.2021 08:34    440
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 