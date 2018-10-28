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Когда в Харькове включат тепло всем

Когда в Харькове включат тепло всем

С начала отопительного сезона теплоснабжением обеспечены уже 80% жилых домов Харькова.

При этом уровень подключения к теплу объектов социально-культурной сферы выше - около 90%, информирует пресс-служба горсовета.

– Каждый день эти показатели увеличиваются, мы идем по графику. Да, есть аварийные ситуации, но над этим работают специализированные бригады, которые состоят не только из сотрудников «Харьковских тепловых сетей», но и «Харьковводоканала», а также других предприятий. Они выезжают и устраняют дефекты. Думаю, уже на следующей неделе тепло будет во всех домах, – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 26 октября.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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