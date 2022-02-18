Когда в Харькове заработает муниципальная скорая: названа дата

Муниципальная скорая начнет работать в Харькове с 1 ноября. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, весной закупят автомобили скорой, оборудование для контакт-центра, проведут ремонтные работы на городском автопредприятии санитарного транспорта. После этого проведут тестирование системы и обучат сотрудников.

Выезжать на вызовы медики городской неотложки начнут осенью.

"В свое время из-за недостатков медицинской реформы харьковчане лишились доступа к качественным, быстрым и, главное, доступным медицинским услугам. Я ежедневно получаю жалобы от людей, которые не могут по состоянию здоровья добраться до поликлиник на консультацию к врачам, диагностику, анализы. Нередко к пациентам не выезжают "скорые", потому что вызов не является экстренным. Не могут приехать и семейные врачи – нет машин и необходимых условий. Поэтому я принял решение о запуске муниципальной неотложной медицинской помощи, которая решит эти проблемы", - заявил Терехов.

По словам советника городского головы по вопросам здравоохранения Олега Роленкова, создание неотложной помощи в первую очередь облегчит доступ к услугам пациентам с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями.

"Уникальность проекта еще и в том, что будет создан современный контакт-центр, где не только обработают вызов и направят бригаду, но и дадут консультацию по телефону. Все автомобили "неотложки" будут оснащены трекерами. Таким образом, диспетчеры будут видеть все свободные машины службы и оперативно направлять по вызову ближайшую машину с врачом", – уточнил Роленков.

Вызвать "неотложку" смогут все жители города – независимо от наличия декларации с семейным врачом. Семейные врачи будут выезжать на дом к тем пациентам, которые не могут добраться до поликлиники, также скорая сможет госпитализировать в стационары города.

Услуги этой скорой помощи будут бесплатными.

Напомним, о том, что в Харькове появится муниципальная скорая, стало известно летом прошлого года. Осенью решение о ее создании принял горсовет.

Уже известен номер, по которому можно будет вызвать такую скорую: это 15-03.

Кроме оказания медицинских услуг, муниципальная скорая также будет подвозить к семейным врачам.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

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