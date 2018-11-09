Когда во всех жилых домах города станет тепло и появится горячая вода: комментарий мэрии

30 в Киевском районе, 33 в Шевченковском и еще 23 в Слободском. В Харькове остаются неподключенными к теплу 86 домов, рассказывают в мэрии. Главная причина, отмечают чиновники, многочисленные дефекты на трубах, которые обнаружили после проведения гидравлических испытаний.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связям с общественностью горсовета:

Подается под давлением, к примеру, чтобы обеспечить горячие трубы в многоэтажках, давление должно быть 15 атмосфер. Естесственно, под таким давлением. трубы, которые простояли 5 месяцев без воды и проржавели, что получаем? Дефекты. Вот над устранением этих дефектов мы и работаем сейчас.

Тепло, обещают чиновники, в этих зданиях появится в течение суток, сейчас ремонтные работы еще продолжаются. Холодные батареи также у горожан, которые живут в микрорайоне между улицей Библика и Александровским проспектом. Это отключение аварийное, говорят в мэрии. И уверяют, что коммунальщики смогут возобновить подачу тепла в ближайшее время. Все дни без отопления, подчеркивают чиновники, харьковчанам в платежках от КП "ХТС" не будут учитывать.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связям с общественностью горсовета:

Там авария на 96-й магистрали, ситуация там - насколько я понимаю. Уже сварка закончилась, уже подается теплоноситель, то есть к вечеру уже должны быть горячие батареи. Не имеют право тепловые сети насчитывать оплату за несуществующее тепло, вообще это все фиксируется, когда дом поключен.

До сих пор отсутствует горячая вода в разных районах города, признают в мэрии. И подчеркивают, что глобально будут решать эту проблему уже после того, как все здания Харькова будут отапливаться. А на работы по возобновлению подачи горячей воды обещають потратить около недели.

Агентство Телевидения Новости