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Когнітивна війна росії проти України ― геноцидна за характером, як і кінетична, ― представник ГУР

Когнітивна війна росії проти України ― геноцидна за характером, як і кінетична, ― представник ГУР

Когнітивна війна, яку держава-агресор росія веде проти України, має такий самий геноцидний характер, як і класична кінетична, оскільки має на меті стерти ідентичність українців.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час дискусії на LBTalks, організованої виданням Lb.ua.

“Когнітивна зброя [для росії] пріоритетніша за кінетичну. Бо якщо ти спочатку поставив свою церкву, свого Пушкіна, свою балалайку і балет, то, можливо, заходити танками вже не доведеться, бо зайти буде значно легше. При цьому ресурси на умовну балалайку й балет потрібні суттєво менші, ніж на балістику й авіацію”, — сказав він.

За словами Андрія Юсова, москва — навіть за умови припинення активних бойових дій — залишатиметься загрозою для вільного світу та буде спрямовувати залишки ресурсів на гібридні атаки.

“Ці ресурси переспрямують власне на когнітивну війну, тобто на пропаганду, на інші інструменти, і це не лише проти України — проти західної цивілізації, вільного світу загалом. Це завжди буде війна. Буде проти НАТО і проти України, проти ЄС і проти України. Тому для нас когнітивна війна після завершення бойових дій не закінчиться. І це точно про гру в довгу — у нас не залишиться іншого вибору. [...] Нам усім треба навчитися працювати в довгу — і Силам безпеки й оборони, і державі, і громадянському суспільству”, — наголосив представник ГУР.

Детальніше про аспекти ведення когнітивної війни та оцінки Андрія Юсова щодо її перебігу в межах масштабного протистояння з державою-агресором росією читайте за лінком.

https://lb.ua/culture/2026/06/18/745946_yak_peremogti_kognitivniy_viyni.html

Джерело: gur.gov.ua

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