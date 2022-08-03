Кожен третій росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі

Більш як третина мешканців рф вважають, що Сонце обертається довкола Землі. За 15 років їх кількість зросла з 28% до 35%.

Про це йдеться у дослідженні всеросійського центру вивчення громадської думки, присвяченому науковій обізнаності росіян, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, про те, що Земля обертається навколо Сонця, знають 61% опитаних росіян.

У рамках дослідження, їх також запитували, чи стане безпечним радіоактивне молоко, якщо його прокип'ятити, чи могли первісні люди прогулюватися разом із динозаврами, чи викликають генетично модифіковані продукти рак і чи допоможуть вони перемогти голод.

Найбільше правильних відповідей росіяни дали на запитання про радіоактивне молоко та динозаврів. У тому, що ГМО можуть викликати рак, упевнені 44% мешканців рф, але це аж на 23% менше, ніж у 2014 році.

За підсумками опитування, соціологи розділили учасників на три групи за рівнем наукової грамотності: невисокий рівень (21% росіян); середній (44%) та високий (35%).

У групі з високим рівнем наукової грамотності переважає молодь: 61% 18-24-річних давали п'ять і більше відповідей. У цій групі також більше користувачів інтернету - 49%. Натомість у групі неуків 43% активно дивляться телевізор.

24 лютого росії розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Як показують опитування, більшість населення країни-агресора підтримує цю війну, яку кремль називає «спеціальною військовою операцією».

Джерело: ukrinform.ua

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