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Кожен третій росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі

Кожен третій росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі

Більш як третина мешканців рф вважають, що Сонце обертається довкола Землі. За 15 років їх кількість зросла з 28% до 35%.

Про це йдеться у дослідженні всеросійського центру вивчення громадської думки, присвяченому науковій обізнаності росіян, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, про те, що Земля обертається навколо Сонця, знають 61% опитаних росіян.

У рамках дослідження, їх також запитували, чи стане безпечним радіоактивне молоко, якщо його прокип'ятити, чи могли первісні люди прогулюватися разом із динозаврами, чи викликають генетично модифіковані продукти рак і чи допоможуть вони перемогти голод.

Найбільше правильних відповідей росіяни дали на запитання про радіоактивне молоко та динозаврів. У тому, що ГМО можуть викликати рак, упевнені 44% мешканців рф, але це аж на 23% менше, ніж у 2014 році.

За підсумками опитування, соціологи розділили учасників на три групи за рівнем наукової грамотності: невисокий рівень (21% росіян); середній (44%) та високий (35%).

У групі з високим рівнем наукової грамотності переважає молодь: 61% 18-24-річних давали п'ять і більше відповідей. У цій групі також більше користувачів інтернету - 49%. Натомість у групі неуків 43% активно дивляться телевізор.

24 лютого росії розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Як показують опитування, більшість населення країни-агресора підтримує цю війну, яку кремль називає «спеціальною військовою операцією».

Джерело: ukrinform.ua

Фото посольства України в Казахстані

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